Доказано существование коридора из Евразии в Америку 14 тысяч лет назад

Ученые доказали существование свободного ото льда пути в Америку 14 тысяч лет назад

Международная группа ученых получила доказательства, что около 14 тысяч лет назад существовал свободный ото льда коридор из Евразии в Америку. Об открытии сообщается в статье Proceedings of the National Academy of Sciences.

Известно, что первые люди, прибывшие в Северную Америку, пришли из Евразии, однако точно неизвестно, какой путь они использовали. Согласно одной из теорий, переселенцы использовали коридор между отступающими краями ледяных щитов в месте, где сейчас находится Берингов пролив, затем они прошли через западную Канаду и спустились на территорию Великих равнин в США. Археологи находили свидетельства того, что люди жили в западной части Северной Америки уже 15 тысяч лет назад, что также подтверждается геномными исследованиями останков.

В новой работе исследователи провели изотопный анализ кусков пород, оставшихся после ледяных щитов, чтобы датировать воздействие космогенных нуклидов. Когда космические лучи попадают в атмосферу Земли, они индуцируют ядерные реакции, приводящие к появлению изотопа бериллия-10. Следовательно, бериллий-10 должен был начать накапливаться в породах после того, как исчезла ледяная толща над ними. Согласно результатам анализа, это произошло примерно 13 800 лет назад.