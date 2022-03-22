Назван способ похудеть без подсчета калорий

Нутрициолог Шишова заявила, что можно отказаться от хлеба и похудеть без подсчета калорий

Люди, которые не любят следить за количеством съеденного и ни в чем себе не отказывают в осенний и зимний период, могут похудеть к лету и без подсчета калорий. Способ в разговоре с «Лентой.ру» назвала нутрициолог Ева Шишова.

Совет касается тех, кто обычно ест сладкое, соленое, жирное и жареное, отметила она. Для похудения придется отказаться, например, от привычки есть на завтрак конфеты или выпивать стакан сока, а в обед кушать суп вприкуску с белым хлебом или салат с соусом.

«Можно не считать калории, если хотя бы исключить из рациона изделия из муки высшего сорта, то есть хлебобулочные изделия (хлеб можно, но зерновой либо хлебцы), все, что содержит сахар, жареное и жирные соусы. Так человек, сам того не замечая, выходит в дефицит калорий, и вес начинает понемногу снижаться. Месяц или два он будет худеть, ничего не считая», — поделилась нутрициолог.

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