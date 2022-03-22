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Российский чиновник попался на мошенничестве с квартирами для сирот

В Челябинской области чиновник попался на взятках за контракты с квартирами для сирот

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Замглавы Ашинского района Челябинской области попался полиции на мошенничестве с квартирами — российский чиновник получал от коммерсантов взятки за оплату жилья, предназначенного для детей-сирот. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 22 марта, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в 2020-2021 годах первый заместитель главы района получил от предпринимателей более 300 тысяч рублей за проведение оплаты по контрактам на продажу квартир, предназначенных гражданам из числа детей-сирот. Сейчас ведется работа по выявлению аналогичных эпизодов.

Преступление было выявлено сотрудниками областного УФСБ. Фигурантами дела также являются двое предпринимателей — им грозит уголовная ответственность за дачу взятки и посредничество в даче взятки.

Ранее в Самаре сотрудники службы безопасности ФСИН задержали женщину за дачу взятки должностному лицу — она намеревалась подкупить сотрудника колонии ради мужа.

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Леонид Микуляк
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