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Создано устройство для обнаружения раковых клеток

Ученые разработали способное находить онкологию устройство на основе крошечных червей

Фото: Shutterstock

Создано устройство, основанное на круглых червях, способное обнаруживать раковые клетки. Результаты исследования будут представлены сегодня, 21 марта, на встрече Американского химического общества (ACS), сообщает Phys.org

Более ранние исследования фиксировали способность некоторых собак обнаруживать различные виды рака в образцах человеческой крови и мочи с помощью обоняния. Новая работа ученых выявила такую же способность у других живых существ —крошечных (примерно один миллиметр в длину) круглых червей C. elegans, которые прокладывают путь к раковым клеткам, следуя за специфическим запахом. Специалисты взяли это умение за основу во время создания нового устройства, способного неинвазивно диагностировать онкологию на ранних стадиях.

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Разработчики сделали чип из полидиметилсилоксанового эластомера, который имел отверстия с каждой из сторон, соединенный каналами с центральной камерой, где находились черви. На одном конце чипа они добавили каплю с раствором раковых клеток легких, а на другом образцы из здоровых фибробластов легких. Через час ученые заметили, что большая часть червей предпочла сторону с опухолевыми клетками.

Основываясь на полученных данных, специалисты пришли к выводу, что их разработка примерно в 70 процентах случаев обнаруживает онкологию. В дальнейшем биологи планируют повысить точность и чувствительность этого теста с помощью тренировки и отбора червей. Кроме того, они планируют проверить этот способ на нескольких видах рака, а также с использованием человеческой мочи, слюны и аэрозоля, который формируется при дыхании.

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Елена Апазиди
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