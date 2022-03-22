В ДНР сообщили о полном прекращении обмена пленными с Украиной

Омбудсмен ДНР Морозова заявила о невозможности обмена пленными с ВСУ

Обмен пленными между Народной милиции ДНР и Вооруженными силами Украины (ВСУ) на данный момент прекратился полностью. Об этом сообщает RT со ссылкой на омбудсмена республики Дарью Морозову.

По ее словам, сейчас возобновить этот процесс невозможно из-за действий украинской стороны. При этом она не исключила, что в будущем он будет запущен вновь.

«Обмен военнопленными на данный момент стоит на стопе, поскольку украинская сторона категорически не выходит на связь», — сказала Морозова.

Ранее стало известно, что Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) взяла под свой контроль почти половину окруженного Мариуполя. Потери украинской стороны в городе оцениваются как очень крупные.