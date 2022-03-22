В России возбудили уголовное дело после смерти мужчины во время треш-стрима

СК возбудил уголовное дело после смерти во время стрима блогера RTeshka в Тверской области

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после смерти мужчины во время треш-стрима блогера RTeshka в Тверской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное следственное управление СКР.

«По результатам проведенной проверки (...) возбуждено уголовное дело по признакам преступления части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")», — говорится в официальном заявлении.

Согласно версии следователей, инцидент произошел 16 марта в селе Погорелое Городище в Тверской области. Мужчина, находясь в квартире с двумя знакомыми, среди которых был блогер RTeshka, во время треш-стрима получил задание от подписчика выпить определенное количество алкоголя за денежное вознаграждение. При выполнении задания мужчина почувствовал себя плохо и вскоре скончался.

Следствие также устанавливает личность и местонахождение пользователя, который попросил мужчину употребить алкоголь, что в итоге привело к его смерти.

О гибели мужчины во время треш-стрима стало известно 17 марта. Сообщалось, что до этого на блогера RTeshka не раз жаловались соседи и пользователи сети. Они утверждали, что стример находил бездомных людей и заставлял их употреблять алкогольные напитки на камеру.