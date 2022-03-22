«Детский мир» заморозил цены на одежду и обувь

«Детский мир» заморозил цены на некоторые товары на уровне января 2022 года

Крупнейший в России ретейлер товаров для детей — «Детский мир» — заморозил цены на некоторую одежду и обувь. Цены зафиксированы на уровне января 2022 года и останутся такими три месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

О каких именно товарах идет речь, в службе не уточняется. Однако «Детский мир» обязали обеспечить их наличие на полках магазинов. До этого после проверки ФАС ретейлер зафиксировал цены на десятки товаров первой необходимости. Речь идет, в том числе, о детском питании, товарах для гигиены и принадлежностях для кормления.

Ранее президент России поручил членам правительства и ФАС отслеживать ситуацию с ценами на рынке внутри страны. Он также подчеркнул необходимость обеспечить доступность товаров на потребительском рынке. В первую очередь, по его словам, речь идет о лекарствах, медицинских изделиях и товарах первой необходимости.

К инициативе по ограничению наценок присоединились торговые сети «Авоська», «Азбука Вкуса», «БиМ», «ВкусВилл», «Да!», «Магнолия», «Мираторг», «Мясновъ». Ранее с такой же идеей выступили «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и «Чижик».