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В России запустили программу скидок для путешественников

Ростуризм запустил программу скидок для стимулирования внутреннего туризма

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

Ростуризм запустил новую программу скидок для путешественников «Мы вместе.Туризм», в рамках которой россиянам будут доступны акции для поездок по стране. Об этом сообщает ТАСС.

«Отельеры и туроператоры предложат туристам специальные скидки и возможности для интересных и комфортных путешествий по России», — рассказали в пресс-службе ведомства и добавили, что в качестве комплиментов гостям также будут предусмотрены подарки, предоставляемые при проживании в гостиницах или при посещении достопримечательностей на туристических маршрутах.

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Отмечается, что проект направлен на стимулирование внутреннего туризма и повышение доступности и привлекательности российских направлений. Участников программы планируется помечать соответствующим названием и логотипом «Мы вместе.Туризм».

Ранее в марте директор одной из российских турфирм Сергей Ромашкин спрогнозировал рост спроса на внутренний и внешний туризм в апреле. По его мнению, к этому времени ситуация с ценами может стабилизироваться, поставщики продуктов и отельеры поймут, за какую стоимость они могут производить свои услуги, а путешественники станут более уверенными в своих планах на отдых.

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Валентина Процкова
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