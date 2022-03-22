Москалькова заявила о безнаказанной дискриминации россиян

Москалькова заявила, что зарубежные страны никак не отреагировали на дискриминацию россиян

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что зарубежные страны никак не отреагировали на факты дискриминации россиян, никто не был привлечен к ответственности за такое нарушение. О безнаказанности она рассказала в интервью Антону Красовскому на телеканале RT.

«Дальнобойщика избили, или разрезали шины на автомобиле с русскими номерами, или просто яркое циничное проявление геноцида, дискриминации, когда человека не впускают в общественное место из-за того, что он русский, также призывы к прямому насилию», — рассказала омбудсмен, добавив, что Россия не увидела и не услышала ни одной реакции, чтобы кто-то был привлечен хотя бы к административной ответственности, чтобы даже просто власти выступили с осуждением.

Кроме того, по словам Москальковой, люди из международного сообщества, которые сопереживают россиянам, не могли высказать свою позицию из-за страха потерять карьеру. «В международном сообществе есть люди, которые понимают и сопереживают происходящему, многие из них боятся и откровенно говорят: "Если мы не займем эту позицию, это отрицательно скажется на нашей семье, карьере" и так далее», — заключила она.

Ранее Москалькова заявила, что родственники российских военных, которые попали в плен на Украине, получили видео с издевательствами над пленными. Также омбудсмен рассказала, что к ней поступило более 100 обращений о военнопленных, из которых подтвердились около половины.

24 февраля президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью происходящего он назвал защиту людей, которые подвергаются издевательствам и геноциду.