Названо число погибших с начала боевых действий жителей ДНР

Представительство ДНР в СЦКК сообщило о гибели 58 мирных жителей с 17 февраля

За 33 дня боевых действий в Донбассе жертвами обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали как минимум 58 мирных жителей ДНР, за прошедшие сутки — один. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Как пояснили в ведомстве, это число погибших за период с 17 февраля по 22 марта. За это время ранения и увечья получили 378 гражданских, в том числе 32 ребенка. За последние 24 часа были ранены 32 человека. Представители ДНР называют эти цифры не окончательными.

«Повреждено: 1471 жилое домостроение; 402 объекта гражданской инфраструктуры, в том числе 26 медицинских учреждений, 56 образовательных учреждений, 75 объектов социального обеспечения, 23 объекта критической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) взяла под свой контроль почти половину окруженного Мариуполя. Потери украинской стороны в городе оцениваются как очень тяжелые.