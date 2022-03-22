В Эстонии назвали условие для получения русскими гражданства страны

Премьер-министр Эстонии Каллас призвала русских учить эстонский для получения гражданства

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала условие для получения русскими гражданства страны. Ее слова передает РИА Новости.

Каллас заявила, что не поддерживает выдачу гражданства без знания эстонского языка и призвала проживающих на территории страны русских его учить. «На эстонском языке в мире разговаривает один миллион человек. Выучили наш язык — получаете наше гражданство. Наш язык под угрозой. Для сравнения: в России на русском говорит 143 миллиона человек, в мире — еще около 250 миллионов», — заявила она добавив, что это малый язык.

Премьер назвала получение гражданства без этого условия несправедливым по отношению к тем, кто выучил эстонский и сдал экзамен. «Я бы сейчас послаблений не делала», — отметила Каллас. Она также подчеркнула, что страна не планирует отказывать гражданам России в виде на жительство. «Законопослушные люди смогут продолжать и дальше спокойно жить в государстве, никаких проблем с этим нет», — сообщила она.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс заявила, что страна совместно с партнерами по Евросоюзу продолжит политическую и экономическую изоляцию России и расширит ограничения в отношении российской экономики.