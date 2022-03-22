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В Эстонии заявили о продолжении политической и экономической изоляции России

Глава МИД Эстонии заявила, что ЕС продолжит изолировать Россию политически и экономически

Фото: Saul Loeb / Reuters

Европейский союз (ЕС) продолжит политическую и экономическую изоляцию России. Об этом заявила министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс, передает РИА Новости.

Глава эстонского МИД пообещала, что Евросоюз будет продолжать «всесторонне изолировать Россию политическим и экономическим образом» и расширит ограничения в отношении российской экономики.

«Мы также готовим следующий сильный пакет санкций, который необходимо принять в срочном порядке. Кроме того, я поставила перед коллегами вопрос о необходимости приостановить членство России в Совете ООН по правам человека, поскольку ее деятельность никак не соответствует целям работы Совета», — пояснила Лийметс.

Она также высказалась о необходимости последовательной политической, экономической, гуманитарной и оборонной поддержки Украины, в частности — в вопросе вступления республики в ЕС.

Ранее министр сообщения Латвии Талис Линкайтс сообщил, что правительство страны намерено принять решение о запрете на заход российских судов в латвийские порты. Он также отметил, что аналогичные ограничения могут ввести другие прибалтийские государства.

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Алевтина Запольская
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