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Россиянка отправилась в Абхазию и сбежала в Сочи через три дня

Российская туристка пожаловалась на «хамоватых» таксистов и мошенников в Абхазии

Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости

Впервые отдохнувшая в Абхазии россиянка пожаловалась на «разруху» и наглость местных жителей. Мнение девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Как рассказала путешественница, изначально она планировала отправиться в Абхазию на неделю, однако в итоге сбежала в Сочи через три дня. По ее словам, одной из причин стали «хамоватые» таксисты, которые пытались заманить в машину, отбирая чемоданы.

Также автор предупредила о мошенничестве со стороны частных лиц, которые сдают жилье туристам. Она призвала не платить им деньги до личной встречи, так как на деле хозяева апартаментов могут «якобы не дозвониться до вас и снять бронь». «Я думала это какой-то дурной сон, честное слово. Все эти страшилки про Абхазию сбывались одна за одной!» — поделилась эмоциями туристка.

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Кроме того, россиянку неприятно поразили контрасты Абхазии, которые ей удалось увидеть на обзорной экскурсии. По ее словам, богатство в стране смешалось с бедностью, а «разруха» с красотой.

«Я понимаю, что в ближайшем будущем выбор направлений будет ограничен (как и бюджет большинства туристов), но скажу вам так — лучше вообще никуда не ехать отдыхать, чем ехать куда попало от безвыходности», — подытожила туристка.

Ранее в марте россиянка, которая часто путешествует по зарубежным странам, назвала преимущества отдыха в Абхазии. По ее мнению, самый главный плюс республики — это доступность для соотечественников. По ее словам, в страну можно попасть без загранпаспорта, доехав на маршрутке из Сочи.

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Мария Гейн
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