Пьяная россиянка попыталась уехать за границу по чужому паспорту и попалась

Пограничники задержали пьяную россиянку, пытавшуюся уехать в Абхазию по чужому паспорту

Правоохранительные органы задержали женщину, которая попыталась пересечь границу Абхазии и уехать из России по чужому паспорту. Об этом сообщает портал «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным управления, 28-летняя гражданка России, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попалась пограничникам при попытке обмана с помощью документов, принадлежащих другому человеку. В отношении женщины заведено уголовное дело, следствие устанавливает мотивы ее поступка.

Ранее в феврале полиция задержала иностранца, который устроил дебош в самолете, летевшем из Кемерово в Москву. 39-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья вступил в конфликт с бортпроводниками из-за отказа надеть маску. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.