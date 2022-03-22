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Футболист сборной России оценил возможное понижение зарплат в РПЛ

Игрок «Ростова» Глебов заявил, что пойдет навстречу руководству в случае снижения зарплаты

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Полузащитник «Ростова» и сборной России Даниил Глебов заявил, что с пониманием отнесется к возможному понижению зарплат в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщают «Известия».

«Такие реалии сейчас. Поэтому, если понадобится что-то пересмотреть, пусть пересматривают», — так Глебов оценил происходящее. Он также отметил, что игроки «Ростова» в случае необходимости пойдут навстречу руководству.

Глебов отказался считать большой проблемой для ростовской команды уход нескольких легионеров. «Это отговорки. Надо играть. Есть свои футболисты, которые также проходили сборы, так же тренируются и так же ходят на теорию», — добавил игрок.

Глебов в нынешнем сезоне провел 21 матч в чемпионате России, в которых забил четыре мяча и сделал три голевые передачи. В активе 22-летнего хавбека две встречи в составе российской национальной команды.

Алексей Гусев
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