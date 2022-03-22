Федерация гандбола России оспорила отстранение команд от европейских турниров

Федерация гандбола России оспорила в суде EHF отстранение команд от европейских турниров

Федерация гандбола России (ФГР) оспорила отстранение команд от европейских турниров. Об этом ТАСС рассказал член исполкома и юрист ФГР Максим Гулевич.

Гулевич заявил, что ФГР подала жалобу в суд Европейской гандбольной федерации (EHF). «В отличие от ряда других общероссийских федераций, для того чтобы оспорить то или иное решение, мы должны в первую очередь пройти первые и апелляционные инстанции EHF и IHF, а уже после этого в Спортивный арбитражный суд (СAS)», — пояснил он. Гулевич сообщил, что вердикт ожидается в первой половине апреля.

Ранее российские гандбольные клубы и сборные отстранили от участия в турнирах под эгидой EHF. Также организация перенесла из Москвы чемпионат Европы по пляжному гандболу среди игроков до 16 лет и отборочный турнир на чемпионат Европы по пляжному гандболу 2023 года. Соревнования должны были состояться в июле 2022 года.

В конце февраля многие международные спортивные организации начали лишать россиян возможности участвовать в турнирах. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, лыжные гонки и биатлон, спортсмены полностью отстранены от соревнований. В автоспорте, велоспорте и теннисе россияне могут продолжить выступления в нейтральном статусе.