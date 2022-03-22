Действия принца Гарри объяснили страхом расставания с Меган Маркл

The Times сообщило о страхе принца Гарри расстаться с Меган Маркл

Принц Гарри обвинял британскую прессу в расизме и сексизме, поскольку боялся, что от него уйдет Меган Маркл. Об этом пишет The Times.

В 2016 году, когда информация о знакомстве Гарри и Меган впервые появилась в таблоидах, принц выступил с официальным заявлением. Он заявил, что Маркл подвергается травле в прессе и соцсетях, и осудил расистский подтекст, который, по его мнению, прослеживался во многих публикациях.

Источники The Times объяснили действия Гарри страхом расставания с Маркл. Повышенное внимание прессы дважды приводило к тому, что от него уходили девушки, и принц боялся, что так случится и в этот раз. «Он сходил с ума и говорил: "Она меня бросит"», — вспоминал один из собеседников издания.

Если дворец не сможет заступиться за его девушку, когда о ней появляются такие отвратительные публикации, то кто в здравом уме согласится завести с ним отношения в будущем? Он был очень озабочен освещением в прессе и определенно думал, что, если Меган останется без поддержки, то скажет что-то вроде: «Не уверена, что я на это подписывалась» источник The Times

Заявление принца вызвало недовольство в Букингемском дворце. По мнению источника Daily Mail, там предпочли бы, чтобы он подтвердил слухи об отношениях с Маркл и ограничился этим. Кроме того, утверждалось, что скандал не нравился отцу Гарри принцу Чарльзу, поскольку из-за него никто не обратил внимания на его поездку по странам Персидского залива.

Пресс-секретарь принца Гарри и Маркл заявила, что слова источников The Times не соответствуют действительности.

Принц Гарри и Меган Маркл поженились в мае 2018 года. В 2020 году они отказались от обязанностей старших членов британской королевской семьи и перебрались в США. Впоследствии они намекали, что одной из причин такого решения была травля в прессе.