Экс-глава одной из крупнейших бирж в мире послушала гуру и поплатилась

Экс-главу индийской биржи обвинили в мошенничестве в пользу местного «гуру»

Бывшую главу Национальной фондовой биржи Индии (NSE) обвинили в отмывании денег, мошенничестве и утечке конфиденциальной информации в пользу йога, которого называют «современным Распутиным», сообщает Bloomberg.

Экс-руководителя Национальной фондовой биржи Индии Читру Рамкришну называли «королевой» — под ее руководством организация превратилась в одну из крупнейших в мире бирж, на которой активно торговали не только финансовые элиты, но и представители среднего класса. В 2016 году она ушла в отставку, но коллеги и эксперты еще долго с восторгом отзывались о ее деловых качествах и кристально чистой репутации. Однако в прошлом месяце биржа, на которой оборачиваются миллиарды долларов, испытала настоящий шок. Власти обвинили женщину в уклонении от уплаты налогов, мошенничестве и «сливе» конфиденциальной информации о биржевых контрактах неизвестному духовному «гуру».

Долгожданному выходу на IPO помешала мистика: из-за загадочного местного гуру, живущего в горах, влияние Индийской биржи на мировом фондовом рынке резко упало. Власти уже арестовали Рамкришну и ее бывшего коллегу Ананда Субраманияна, которого обвиняют в пособничестве, а преемник Рамкришны на посту генерального директора биржи пообещал подать в отставку к лету. «Наша репутация поставлена на карту. Кто будет инвестировать в Индию, где происходят подобные аферы?» — возмутился судья Санджив Аггарвал во время слушания дела в Нью-Дели.

NSE ситуацию не комментирует, но в предыдущем официальном обращении руководство биржи подчеркнуло, что сотрудничает со следствием и занимается кадровыми перестановками. Адвокаты Рамкришны и Субраманиана на запросы СМИ не ответили.

В суде пара вину отрицает. Рамкришна настаивает, что не сообщала гуру конфиденциальную информацию, а их разговоры можно сравнить с мотивационными беседами с коучем или ментором. При этом Рамкришна называла гуру «свами джи» (обращение к религиозному лидеру в индуизме, — прим. «Ленты.ру») и «ваша светлость».

По версии Совета по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI), мистический йог превратил Рамкришну в марионетку, благодаря которой он богател и продвигался по службе. Так, в 2013 году по рекомендации гуру она назначила Субраманиана на должность операционного директора, хотя он до этого никогда не работал с ценными бумагами. Компания Ernst & Young, которую биржа наняла для расследования, утверждает, что Субраманиан и йог — одно лицо, а местные СМИ окрестили его «современным Распутиным». Однако SEBI с такой трактовкой не согласна.

Национальная фондовая биржа Индии основана в 1992 году. Рамкришна в то время работала в Банке промышленного развития Индии, но покинула предыдущей пост ради работы над созданием новой национальной биржи. Благодаря молодому руководителю NSE одной из первых внедрила электронные системы и уже в 1994 году торговала акциями через интернет. В 2013 году она заняла пост генерального директора, став одной из трех женщин-глав биржи в мире. Она заработала себе репутацию целеустремленного и дальновидного лидера. В интервью Bloomberg в 2015 году Рамкришна назвала лидера движения за независимость Индии Махатму Ганди образцом для подражания. Главной целью на посту руководителя она называла создание доступного для среднего класса биржевого фонда (ETF). «Я уверена, что даже Ганди купил бы мои ETF!» — сказала она.

В первый день же день на должности исполнительного директора она пригласила в команду Субраманиана, который раньше руководил небольшим арендным бизнесом и предоставлял услуги по ремонту. Через три года Рамкришна повысила себе зарплату до полумиллиона долларов, установила в здании отдельный лифт для себя и Субраманиана. По заверениям СМИ, Рамкришна принимала финансовые решения после консультаций с астрологами.