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Американских военных лишили очков дополненной реальности

Конгресс США заморозил средства на покупку очков дополненной реальности для армии

Фото: Andreas Gebert / Reuters

Конгресс США лишил американских военных очков дополненной реальности, которые разрабатывают в рамках программы Integrated Visual Augmentation System (IVAS). Средства на покупку заморозили. Об этом сообщает Defence News со ссылкой на бюджетные документы на 2022 год.

Законодатели выделили средства на развитие перспективных устройств. При этом Конгресс США заморозил 349 миллионов долларов, которые предназначены на покупку очков дополненной реальности для армии. Использование средств разрешат после завершения предварительных испытаний.

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Очки дополненной реальности разрабатывают с 2018 года. В основе военной разработки лежат очки смешанной реальности Microsoft HoloLens. Первые прототипы IVAS представляли собой HoloLens с новым программным обеспечением и дополнительными функциями. Очки позволяют выводить информацию о местоположении бойцов подразделения, изображение с внешних камер и прицелов.

В январе американские военные выбрали прицельную систему для стрелкового оружия следующего поколения. Компания Sheltered Wings поставит прицелы XM157 с лазерным дальномером и баллистическим вычислителем.

В октябре 2021 года источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил о разработке очков дополненной реальности в России. Новосибирский приборостроительный завод разработал устройство, которое позволит транслировать изображение с камер и беспилотников.

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Даниил Иринин
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