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Самый дорогой компьютер Apple показали изнутри

Блогер Max Tech показал, из чего состоит компьютер Apple Mac Studio

Кадр: Max Tech / YouTube

Известный блогер Max Tech продемонстрировал внутренности нового компьютера Apple Mac Studio. Видео доступно на YouTube-канале автора.

По словам энтузиаста, для тестирования он приобрел три устройства общей стоимостью 17 тысяч долларов. Базовый Mac Studio оценен в США в 1999 долларов — это самый дорогой компьютер в линейке Apple. Автор отметил, что устройство оказалось нелегко разобрать: корпус не имеет винтов или защелок, для проникновения необходимо снять резиновый уплотнитель в нижней части аппарата.

Затем, чтобы извлечь все детали девайса, необходимо открутить большое количество винтов, с помощью которых держатся компоненты. Сняв крышку, Max Tech показал, из чего состоит компьютер — все детали очень плотно прилегают друг к другу, что усложняет демонтаж гаджета. «Я просто боюсь собирать эту штуку обратно», — пошутил блогер.

Специалист оценил размеры процессора M1 Ultra — по его словам, чип от Apple имеет очень крупные габариты. Апгрейд или ремонт компонента затруднен, так как, в частности, оперативная память распаяна непосредственно на процессоре. Самая дорогая версия Mac Studio — с 64-ядерным GPU, 128 гигабайтами оперативной и 8 терабайтами встроенной памяти — оценена на американском рынке в 7999 долларов.

Ранее стало известно, что чип M1 Ultra, которым комплектуется Mac Studio, поставил рекорд производительности в Geekbench. В бенчмарке процессор набрал более 24 тысяч баллов.

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Андрей Ставицкий
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