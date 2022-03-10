Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Самый мощный компьютер Apple установил рекорд производительности

Новый процессор Apple M1 Ultra установил рекорд в тестах Geekbench

Кадр: Apple

Чип M1 Ultra от Apple набрал в тестировании бенчмарка Geekbench более 24 тысяч баллов, установив рекорд. Об этом сообщает издание 9to5mac.

Журналисты обратили внимание, что энтузиасты протестировали мощность нового компьютера Apple Mac Studio, анонсированного 8 марта. В одноядерном тесте процессор M1 Ultra, на котором базируется машина, получил 1747 баллов. В многоядерном режиме оборудование набрало 24 055 баллов.

Авторы заметили, что Mac Studio на M1 Ultra можно считать самым мощным компьютером Apple в линейке. Так, предыдущий рекордсмен — Mac Pro на базе 28-ядерного процессора Intel Xeon W-3275M — ранее получил в тестировании 19 951 очко. Таким образом, новый компьютер американского бренда оказался производительнее Mac Pro примерно на 20 процентов.

«Цифры, безусловно, удивительны, поскольку Mac Studio намного компактнее и эффективнее, чем Mac Pro, но это не значит, что чип M1 Ultra делает Mac Studio лучше, чем Mac Pro, во всех сценариях», — подчеркнули специалисты. При этом журналисты предположили, что до конца 2022 года Apple может представить Mac Pro на базе собственного ARM-процессора.

На презентации Apple 8 марта представители компании заявили, что M1 Ultra имеет 20 ядер — 16 высокопроизводительных и 4 высокоэффективных. Процессор получил 114 миллиардов транзисторов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Минобороны рассекретит документы о биолабораториях на Украине
В отношении нанесшего на форму букву Z российского гимнаста открыли дело
В Совфеде заявили о нарушении Советом Европы устава из-за давления на Россию
Shiseido приостановит поставку продукции в Россию
Бастрыкин велел разобраться с делом защищавшего жену россиянина
Сомнолог назвала пять правил для бодрящего дневного сна
Hugo Boss приостановит работу в России
В Шереметьево временно закроют один терминал
Иммунолог допустил уменьшение размеров мозга после перенесенного коронавируса
В России госпитализировали 9401 пациента с коронавирусом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.