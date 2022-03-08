Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Apple представила 20-ядерный процессор

Apple показала новый мощный процессор M1 Ultra

Фото: Apple

Apple представила свой самый мощный процессор для компьютеров Mac. Презентация транслируется на сайте компании, однако она недоступна в России.

Процессор M1 Ultra базируется на двух чипах M1 Max с пропускной способностью 2,5 терабит в секунду. Устройство имеет 20 ядер — 16 высокопроизводительных и 4 высокоэффективных ядра. Также показанный на мероприятии чип имеет 64-ядерный графический процессор. Процессор базируется на 114 миллиардов.

По словам представителей Apple, новый процессор подходит для сложных творческих приложений, таких как редактирование видео и 3D-рендеринг. Также M1 Ultra примерно в восемь раз быстрее, чем M1 — первый ARM-процессор от Apple. В компании рассказали, что первым компьютером на основе M1 Ultra окажется Mac Studio.

На весенней презентации Apple также представила новое поколение смартфона iPhone SE. Устройство получило 4,7-дюймовый экран, чип Apple A15 Bionic, поддержку работы в сетях пятого поколения, одинарную камеру. Стоимость iPhone SE в США начинается с 429 долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Apple представила iPhone SE
Стыковой матч отбора к ЧМ между Шотландией и Украиной перенесли на июнь
Тела четырех мужчин обнаружили в бытовке на востоке Москвы
Минобороны раскрыло число эвакуированных с Украины в Крым иностранцев
Сборная Польши по футболу автоматически вышла в финал отбора к чемпионату мира
Премьер Швеции выступила против вступления страны в НАТО
Блогерша показала способ избавиться от заломов на обуви за пять минут
Россия вновь объявила режим тишины на Украине
В точном местоположении Зеленского усомнились
Трамп отреагировал на рекордное повышение цен на бензин в США
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.