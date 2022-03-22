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В России объяснили применение «Кинжала» в рамках СВО

«Известия»: российские военные получили бесценный опыт боевого применения «Кинжала»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Военный историк Дмитрий Болтенков в беседе с «Известиями» объяснил применение России гиперзвукового комплекса «Кинжал» в рамках специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса.

По его словам, целями «Кинжала» стали сложные и хорошо защищенные укрытия. «В Ивано-Франковске российская гиперзвуковая ракета ударила по складу боеприпасов, который находился в бывшем хранилище ядерного оружия. Это не просто бункер — это сложнейшее инженерное сооружение, которое к тому же находилось глубоко в горе», — уточнил специалист.

Болтенков добавил, что таким образом российские военные получили бесценный опыт боевого применения «Кинжала». «Цель была ликвидирована, а наша гиперзвуковая ракета показала уникальные характеристики», — сказал эксперт.

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Согласно данным Минобороны России, в ходе применения «Кинжала» в рамках СВО была уничтожена крупная военная топливная база Украины, откуда осуществлялись основные поставки топлива для украинской бронетехники, задействованной в боевых действиях на юге страны.

Первая авиационная эскадрилья, оснащенная «Кинжалами», несет опытно-боевое дежурство в Южном военном округе с декабря 2017 года, а с апреля 2018 года самолеты МиГ-31К комплекса проводят регулярные полеты над Черным и Каспийским морями.

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Иван Потапов
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