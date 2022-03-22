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В России создали комиссию по расследованию вмешательства во внутренние дела

Госдума создала комиссию по расследованию вмешательства других стран во внутренние дела РФ

Фото: Globallookpress.com

Госдума создала комиссию по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Об этом в среду, 23 марта, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В проекте соответствующего постановления отмечается, что основными задачами созданной комиссии будет изучение и анализ фактов и обстоятельств вмешательства других стран во внутренние дела России, подготовка предложений о принятии законодательных мер по противодействию такого вмешательства и инициатив по информированию парламентов иностранных государств, международных общественных организаций и средств массовой информации о соответствующих фактах.

Уточняется, что созданная комиссия будет действовать в течение срока, не превышающего полномочия действующего созыва Госдумы. Ее председателем избран глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Ранее аналогичная комиссия действовала в VII созыве Госдумы.

Ранее 23 марта первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявил, что предложит нижней палате парламента разработать единый закон об иностранных агентах.

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Евгения Куликова
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