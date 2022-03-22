В России создали комиссию по расследованию вмешательства во внутренние дела
Госдума создала комиссию по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Об этом в среду, 23 марта, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
В проекте соответствующего постановления отмечается, что основными задачами созданной комиссии будет изучение и анализ фактов и обстоятельств вмешательства других стран во внутренние дела России, подготовка предложений о принятии законодательных мер по противодействию такого вмешательства и инициатив по информированию парламентов иностранных государств, международных общественных организаций и средств массовой информации о соответствующих фактах.
Уточняется, что созданная комиссия будет действовать в течение срока, не превышающего полномочия действующего созыва Госдумы. Ее председателем избран глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Ранее аналогичная комиссия действовала в VII созыве Госдумы.
Ранее 23 марта первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявил, что предложит нижней палате парламента разработать единый закон об иностранных агентах.