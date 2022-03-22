В России создали комиссию по расследованию вмешательства во внутренние дела

Госдума создала комиссию по расследованию вмешательства других стран во внутренние дела РФ

Госдума создала комиссию по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Об этом в среду, 23 марта, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В проекте соответствующего постановления отмечается, что основными задачами созданной комиссии будет изучение и анализ фактов и обстоятельств вмешательства других стран во внутренние дела России, подготовка предложений о принятии законодательных мер по противодействию такого вмешательства и инициатив по информированию парламентов иностранных государств, международных общественных организаций и средств массовой информации о соответствующих фактах.

Уточняется, что созданная комиссия будет действовать в течение срока, не превышающего полномочия действующего созыва Госдумы. Ее председателем избран глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Ранее аналогичная комиссия действовала в VII созыве Госдумы.

Ранее 23 марта первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявил, что предложит нижней палате парламента разработать единый закон об иностранных агентах.