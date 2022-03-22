В США захотели запретить правительству сделки с оставшимися в России компаниями

Конгресс предложил запретить правительству США вести дела с компаниями, оставшимися в РФ

В США захотели запретить правительству страны вести дела с компаниями, которые остались в России и продолжают там свою деятельность. Соответствующее предложение внесла председатель комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса Кэролин Мэлони, передает ТАСС.

«Политика правительства будет заключаться в том, чтобы не вести дела с компаниями, которые подрывают интересы американской национальной безопасности, продолжая работать в России», — полагает конгрессвумен.

По словам Мэлони, некоторые организации не стали сворачивать деятельность в России или лишь частично сократили операции и инвестиции, в то время как в 2021 финансовом году, завершившемся в конце сентября, власти США «выделяли миллиарды долларов» таким фирмам.

Согласно законопроекту, внесенному председателем комитета, федеральному правительству будет запрещено покупать товары и услуги у компаний, продолжающих вести бизнес в России, вплоть до расторжения существующих контрактов.

Ранее заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх назвал условие для отмены санкций США против России. Он отметил, что Вашингтон будет готов обсудить отмену ограничений в случае прекращения спецоперации на Украине.

