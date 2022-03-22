Обыск в квартире присвоившего активы владельца криптобиржи попал на видео

МВД опубликовало видео обысков в квартире подозреваемого в растрате активов криптобиржи

Обыски в квартире подозреваемого по первому в России уголовному делу о растрате миллионных активов криптовалютной биржи попали на видео. Запись во вторник, 22 марта, публикует «МВД Медиа».

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов осматривают помещение и изымают 50 миллионов рублей, один миллион долларов, 70 тысяч евро, дорогостоящее компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки, различные предметы роскоши и документы.

Владельца криптовалютной биржи задержали в гостинице частного аэродрома в Серпуховском городском округе. В дорожных чемоданах оперативники нашли более 190 миллионов рублей. По версии сотрудников МВД, мужчина следил за движением крупных сумм в криптовалюте и их переводом на электронные кошельки. Воспользовавшись своим положением, он вывел часть средств и присвоил их.

Задержанному предъявили обвинение по статье 160 («Присвоение или растрата») УК РФ. Его заключили под стражу.