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В ЛДПР разглядели украинский след в пандемии коронавируса

В ЛДПР предложили Госдуме изучить украинский след в пандемии коронавируса
Алексей Диденко

Алексей Диденко. Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Фракция ЛДПР предлагает создать в Госдуме комиссию, которая расследовала бы деятельность американских биолабораторий на Украине. Об этом в эфире «Дума ТВ» заявил депутат Госдумы от партии Алексей Диденко.

По его словам, в распространении коронавируса на территории бывшего СССР можно четко усмотреть украинский след. Депутат уверен, что Пентагон выделял финансирование на деятельность этих лабораторий.

«Одним из результатов этого расследования может стать требование закрыть все биологические лаборатории на территории СНГ», — добавил Диденко.

Он напомнил о заявлениях руководства США, призывавшего расследовать деятельность лабораторий в китайском Ухане и выставить Китайской народной республике счет, если подтвердится информация о том, что коронавирус могу быть разработан на территории страны.

По его словам, если парламентское расследование докажет, что в украинских лабораториях велась разработка биологического оружия, то счет надо выставлять уже Украине, а США должны выступить соответчиком.

Ранее президент США Джо Байден во время встречи с представителями американского бизнеса отверг предположение о том, что в Европе есть лаборатории, разрабатывающие американское биологическое оружие. По его словам, это просто «неправда».

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Роман Кирьянов
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