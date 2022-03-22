Пульмонолог назвала семь продуктов для здоровья легких после COVID-19

Врач Питиримова заявила, что капуста и морковь помогут поддержать здоровье легких

После перенесенного коронавируса необходимо употреблять семь продуктов, которые поддержат здоровье легких. Их назвала пульмонолог, аллерголог-иммунолог Елена Питиримова, сообщает «Доктор Питер».

По ее словам, для здоровья легких полезны все виды капусты — она является источниками аскорбиновой кислоты и стимулятором иммунитета.

Также рекомендуется добавлять в пищу оливковое и сливочное масло. Первое содержит омега-кислоты и жирорастворимые витамины, второе — животные жиры и витамины, необходимые для восстановления легких и выведения мокроты.

Помимо этого, для здоровья легочных тканей важно есть мед, который обладает дезинфицирующими и разжижающими мокроту свойствами. Морковь поможет поддержать легочную ткань с помощью содержания в ней бета-каротина. По словам Питиримовой, здоровью легких будет способствовать мясо и рыба.

Ранее эксперт Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что омикрон-штамм коронавируса поражает легкие после девятого-десятого дня болезни. При этом омикрон чаще всего концентрируется в верхних дыхательных путях, подчеркнула она.