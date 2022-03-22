Назван самый доходный футбольный клуб в мире
Аудиторская компания Deloitte представила результаты исследования финансовых показателей футбольных клубов мира. Документ доступен на сайте организации.
Английский «Манчестер Сити» возглавил список самых доходных клубов мира. По итогам сезона-2020/2021 доход «горожан» составил 664,9 миллиона евро. Второе место занял мадридский «Реал» с выручкой в 644,9 миллиона евро. Тройку лидеров замкнула мюнхенская «Бавария» (611,4 миллиона евро).
Среди российских клубов лидером по доходам назван «Зенит». Доход клуба с берегов Невы составил 212 миллионов евро. С данным показателем сине-бело-голубые занимают 19-ю строчку в мировом рейтинге.
Основные доходы «Зениту», согласно исследованию, приносит коммерческая деятельность: реализация клубной атрибутики, реклама и так далее. Данная статья составляет 76 процентов от совокупного дохода. Продажа билетов на матчи принесла «Зениту» 7,3 миллиона евро — четыре процента от дохода.