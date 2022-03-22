Назван самый доходный футбольный клуб в мире

«Манчестер Сити» оказался лидером по доходам в мире согласно исследованию Deloitte

Аудиторская компания Deloitte представила результаты исследования финансовых показателей футбольных клубов мира. Документ доступен на сайте организации.

Английский «Манчестер Сити» возглавил список самых доходных клубов мира. По итогам сезона-2020/2021 доход «горожан» составил 664,9 миллиона евро. Второе место занял мадридский «Реал» с выручкой в 644,9 миллиона евро. Тройку лидеров замкнула мюнхенская «Бавария» (611,4 миллиона евро).

Среди российских клубов лидером по доходам назван «Зенит». Доход клуба с берегов Невы составил 212 миллионов евро. С данным показателем сине-бело-голубые занимают 19-ю строчку в мировом рейтинге.

Основные доходы «Зениту», согласно исследованию, приносит коммерческая деятельность: реализация клубной атрибутики, реклама и так далее. Данная статья составляет 76 процентов от совокупного дохода. Продажа билетов на матчи принесла «Зениту» 7,3 миллиона евро — четыре процента от дохода.