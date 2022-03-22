Политолог оценил идею Зеленского о референдуме

Политолог Марков заявил, что инициатива Владимира Зеленского о референдуме невыгодна РФ

Идея президента Украины Владимира Зеленского о проведении референдума по статусу Крыма, Луганской и Донецкой областей перед заключением договора является уловкой, призванной замедлить продвижение Вооруженных сил России. Об этом в разговоре с порталом News.ru заявил политолог Сергей Марков.

По его словам, украинские власти уверены в результатах голосования, а потому выносят это предложение на переговоры с российской стороной. При этом Москве такой шаг однозначно не выгоден.

«Вашингтон и Лондон хотят выиграть время для накачки оружием силовых структур Украины, чтобы те подольше воевали. И в РФ это прекрасно понимают, поэтому ни о каком референдуме речи идти не может», — оценил предложение Марков.

Он подчеркнул, что по итогам боевых действий Россию может устроить только «полная нейтральность или пророссийские настроения» руководства республики.

Владимир Зеленский предложил провести всеукраинский референдум о статусе Крыма и Донбасса после того, как стороны сумеют договориться о гарантиях безопасности для Украины. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ДНР и ЛНР де-факто уже являются независимыми государствами.