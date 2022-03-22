Предложение Польши ввести миротворцев НАТО на Украину сочли пустым активизмом

Политолог Жарихин раскритиковал предложение Польши о миротворцах НАТО на Украине

Предложение властей Польши о необходимости ввода на территорию Украины миротворцев НАТО будет пустым активизмом, единственная цель которого — показать, как Польша радеет за Украину, считает политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что страны НАТО не пойдут на такой шаг.

Польша предложит НАТО отправить миротворческую миссию на территорию Украины, об этом сообщал вице-премьер страны Ярослав Качиньский.

«Во-первых, миротворческие силы имеет право вводить только ООН. Все остальные миссии НАТО называются не миротворческими, а военными, и в Польше это прекрасно понимают. Это просто такой активизм, чтобы Польше поставили плюсик за то, как сильно она радеет за Украину. Но мы прекрасно понимаем, что "миротворческая операция НАТО" будет рассматриваться Россией как агрессивные действия по отношению к ней. И в НАТО это прекрасно понимают. Так что поддержки эта замечательная идея не получит», — напомнил Жарихин.

3 марта Верховная Рада Украины призвала ООН и другие международные организации ввести в страну миротворческий контингент для прекращения российской специальной операции.