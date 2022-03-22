Доктор Мясников оценил обещание украинского врача кастрировать военных

Ведущий Мясников заявил, что врачи должны призывать людей к миру и милосердию

Врач и телеведущий Александр Мясников оценил слова главы украинского добровольческого проекта «Мобильный госпиталь» Геннадия Друзенко, который обещал насильно кастрировать раненых российских военных, а затем взял свои слова обратно. Соответствующий комментарий он опубликовал в своем Telegram-канале.

Доктор заметил, что указанное высказывание его потрясло и ему хочется верить, что его автор — не врач, а администратор. «Я уверен, что ни один его подчиненный не подчинится такому преступному и варварскому приказу! Уровень эмоций может зашкаливать, но ты все равно рано или поздно предстанешь перед богом, и от тебя зависит, кем — человеком или бездушным садистом-зомби!» — заявил ведущий.

Мясников подчеркнул, что профессия врача находится вне политики и ее представители должны помогать пациентам, а также призывать людей к миру и милосердию.

О якобы готовности украинских медиков кастрировать пленных Друзенко заявил 20 марта. Он объяснил, что считает российских военных «тараканами, а не людьми». Впоследствии медик отказался от своих слов и пояснил, что на призыв к насилию его подтолкнули эмоции, а врачи в госпитале никогда не кастрировали российских солдат.