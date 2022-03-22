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«Нафтогаз» продолжит транзит российского газа в Европу

Глава «Нафтогаза» Витренко: Украина продолжит транзит российского газа, пока это возможно

Фото: Стрингер / РИА Новости

Украина продолжит транзит российского газа в Европу, заявил глава акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg TV.

Как уточнили в энергокомпании, транзит прерываться не будет, его продолжат, пока это технически возможно. По словам Витренко, вопрос доставки «голубого топлива» в Европу довольно сложный. Он обсуждается на высоком политическом уровне сразу в нескольких странах. «На данный момент решение заключается в том, что, пока это технически возможно, мы продолжаем транзит российского газа. Как глава компании, я должен предоставлять бесперебойный транзит», — объяснил он.

Витренко добавил, что в ходе спецоперации российские военные стараются не наносить ущерб инфраструктуре, через которую осуществляется транзит газа.

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До начала специальной операции компания оценила вероятность прекращения транзита газа из России, заявив, что ожидает его сохранение, если не будет «активных боевых действий».

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее целью является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

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Марина Совина
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