«Нафтогаз» продолжит транзит российского газа в Европу

Глава «Нафтогаза» Витренко: Украина продолжит транзит российского газа, пока это возможно

Украина продолжит транзит российского газа в Европу, заявил глава акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg TV.

Как уточнили в энергокомпании, транзит прерываться не будет, его продолжат, пока это технически возможно. По словам Витренко, вопрос доставки «голубого топлива» в Европу довольно сложный. Он обсуждается на высоком политическом уровне сразу в нескольких странах. «На данный момент решение заключается в том, что, пока это технически возможно, мы продолжаем транзит российского газа. Как глава компании, я должен предоставлять бесперебойный транзит», — объяснил он.

Витренко добавил, что в ходе спецоперации российские военные стараются не наносить ущерб инфраструктуре, через которую осуществляется транзит газа.

До начала специальной операции компания оценила вероятность прекращения транзита газа из России, заявив, что ожидает его сохранение, если не будет «активных боевых действий».

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее целью является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.