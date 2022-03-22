Песков заявил об очевидных намерениях Киева начать наступление против Донбасса

Песков рассказал об очевидных намерениях Украины начать военную операцию против Донбасса

Россия располагала указаниями на то, что Киев готовился начать военную операцию против Донбасса. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в интервью на английском языке телекомпании CNN, передает ТАСС.

По его словам, Москва рассчитывала, что Украина никогда не будет готовиться к наступлению на Донбасс, а также надеялась на прогресс в переговорах в нормандском формате. Песков заявил, что в течение нескольких дней российским военным экспертам стало абсолютно ясно намерение Украины начать удар по Донбассу. Он также отметил, что к тому моменту на линии соприкосновения уже были размещены 120 тысяч украинских военнослужащих.

Ранее Песков заявил, что специальная военная операция на Украине идет четко в соответствии с заранее установленными планами и задачами. По его словам, никто с самого начала не рассчитывал, что она займет пару дней.

