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Песков заявил об очевидных намерениях Киева начать наступление против Донбасса

Песков рассказал об очевидных намерениях Украины начать военную операцию против Донбасса
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Россия располагала указаниями на то, что Киев готовился начать военную операцию против Донбасса. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в интервью на английском языке телекомпании CNN, передает ТАСС.

По его словам, Москва рассчитывала, что Украина никогда не будет готовиться к наступлению на Донбасс, а также надеялась на прогресс в переговорах в нормандском формате. Песков заявил, что в течение нескольких дней российским военным экспертам стало абсолютно ясно намерение Украины начать удар по Донбассу. Он также отметил, что к тому моменту на линии соприкосновения уже были размещены 120 тысяч украинских военнослужащих.

Ранее Песков заявил, что специальная военная операция на Украине идет четко в соответствии с заранее установленными планами и задачами. По его словам, никто с самого начала не рассчитывал, что она займет пару дней.

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Марина Совина
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