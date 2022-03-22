Украинские силовики обстреляли три населенных пункта в ЛНР

В НМ ЛНР сообщили, что ВСУ выпустили 17 снарядов по территории республики за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили 17 снарядов в сторону территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко.

«Противник продолжает террор мирного населения республики, подвергая обстрелам объекты гражданской инфраструктуры прифронтовых населенных пунктов ЛНР, не представляющие опасности для противника и не являющиеся военными объектами», — заявил представитель ведомства.

По его словам, за прошедшие сутки под обстрелы украинских силовиков попали три населенных пункта в ЛНР. В поселке Донецкий были повреждены пять жилых домов, магазин и коммунальное предприятие.

20 марта Народная милиция ЛНР сообщила об обстреле украинской артиллерией здания школы с людьми во время эвакуации. Мирные жители переждали обстрел в подвале, после чего их удалось эвакуировать.

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрелов школы в ЛНР. Следователи должны собрать доказательную базу и определить всех причастных.