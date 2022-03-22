Стало известно о возможном участии Зеленского в саммите НАТО

СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский выступит на саммите НАТО 24 марта

Стало известно о возможном участии президента Украины Владимира Зеленского в саммите НАТО, пишет РИА Новости.

Сообщается, что Зеленский по видеосвязи выступит перед членами НАТО 24 марта. О внеочередном саммите в связи с ситуацией на Украине объявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на ближайшем саммите НАТО будет представлено предложение об отправке на Украину миротворцев Североатлантического альянса. По его утверждению, Киев вправе обратиться с запросом о приглашении миротворческой миссии НАТО или войск других государств.

