Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Стало известно о возможном участии Зеленского в саммите НАТО

СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский выступит на саммите НАТО 24 марта

Фото: Thomas Trutschel / Global Look Press

Стало известно о возможном участии президента Украины Владимира Зеленского в саммите НАТО, пишет РИА Новости.

Сообщается, что Зеленский по видеосвязи выступит перед членами НАТО 24 марта. О внеочередном саммите в связи с ситуацией на Украине объявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на ближайшем саммите НАТО будет представлено предложение об отправке на Украину миротворцев Североатлантического альянса. По его утверждению, Киев вправе обратиться с запросом о приглашении миротворческой миссии НАТО или войск других государств.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Песков прокомментировал возможность использования Россией ядерного оружия
Песков отверг утверждения о злости на украинцев у россиян и Путина
Песков заявил об игнорировании Западом озабоченностей России до начала операции
Рейтинг Байдена в США рекордно упал
Журналист из США назвал последствия пропуска россиянами ЧМ по фигурному катанию
Стало известно о возможном участии Зеленского в саммите НАТО
Захарова уличила Зеленского в манипуляции после упоминания холокоста
Раскрыты детали разговора Путина и Макрона
В Шереметьево поступили сообщения о минировании двух самолетов
В США заявили о возможном присоединении Белоруссии к операции на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.