Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Одноклассники отца девятилетней студентки МГУ рассказали о его школьных годах

Одноклассники отца 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой считали его необычным ребенком

Кадр: НТВ

Евгений Тепляков, отец девятилетней студентки Московского государственного университета (МГУ) Алисы Тепляковой, во время учебы в школе и сам был не вполне обыкновенным ребенком. Об этом бывшие одноклассники Теплякова рассказали «Комсомольской Правде».

По их словам, уже в восемь лет Тепляков отличался от сверстников особой зрелостью и «галантностью». По предположению его школьных приятелей, причина крылась в богатой домашней библиотеке, которая заменяла Теплякову телевизор. В то же время отец девятилетней студентки МГУ не был замкнутым ребенком и вместе с приятелем порой просиживал до глубокой ночи и «краснющих глаз» за видеоиграми.

Материалы по теме:
«Могут сломать судьбу ребенка» В чем опасность «эксперимента» над 9-летней Тепляковой в МГУ и кем в прошлом был ее отец?
«Могут сломать судьбу ребенка»В чем опасность «эксперимента» над 9-летней Тепляковой в МГУ и кем в прошлом был ее отец?
27 декабря
«Ее можно считать жертвой» Отец девятилетней студентки МГУ напал на людей в вузе. Что о семье Тепляковых думают педагоги?
«Ее можно считать жертвой»Отец девятилетней студентки МГУ напал на людей в вузе. Что о семье Тепляковых думают педагоги?
22 декабря
«Не надо их мучить. Это никому не поможет» Почему «вундеркинд» — опасный ярлык и как надо учить детей? Отвечает профессор
«Не надо их мучить. Это никому не поможет»Почему «вундеркинд» — опасный ярлык и как надо учить детей? Отвечает профессор
6 сентября
«Не хочу больше этого зоопарка» Как сложились судьбы российских вундеркиндов
«Не хочу больше этого зоопарка»Как сложились судьбы российских вундеркиндов
23 августа

«Да, он не душа компании, но и не закрытый человек. Он активно участвовал в обсуждениях, у него были друзья, и уже на тот момент он чувствовал, как контактировать с людьми. Он больше читал и учил, познавал информацию, чем гулял», — рассказала Юлия, одноклассница Теплякова.

При этом в «познании информации» он отличался порывистостью — одноклассники рассказали, что ему было проще решить задачу в уме, чем последовательно записать ее решение.

О Теплякове как о способном молодом человеке вспоминал и заведующий кафедрой психологии личности психфака МГУ, доктор психологических наук Александр Асмолов. По его словам, преподаватели Теплякова хорошо отзывались о нем и хвалили его научные работы. Впрочем, он не считает, что тот был вундеркиндом и критикует методы воспитания Алисы.

Сейчас на том же факультете МГУ учится девятилетняя дочь Теплякова — Алиса. Она окончила школу экстерном и сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) уже в восемь лет. Родители девочки надеются, что и обучение в МГУ ей удастся закончить досрочно, однако администрация факультета не видит к этому предпосылок. На факультете сообщали, что ребенок не посещает университет и имеет задолженности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Зеленский заявил о необходимости решать вопрос Крыма и Донбасса
В России заявили о необходимости новых стандартов международного права
Ворвавшийся в рабочую конференцию ребенок случайно раскрыл секрет отца
Хакеры из Anonymous поставили ультиматум оставшимся в России западным компаниям
Россиянка отправилась в Абхазию и сбежала в Сочи через три дня
Одноклубник Овечкина рассказал о странной особенности хоккеиста
Одноклассники отца девятилетней студентки МГУ рассказали о его школьных годах
На «Листвяжной» объявили эвакуацию из-за превышения уровня газа
Жители Курил высказались об отказе России обсуждать с Японией мирный договор
Экс-депутат Рады призвал Киев принять требования России по Крыму
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.