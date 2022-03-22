Одноклассники отца девятилетней студентки МГУ рассказали о его школьных годах

Одноклассники отца 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой считали его необычным ребенком

Евгений Тепляков, отец девятилетней студентки Московского государственного университета (МГУ) Алисы Тепляковой, во время учебы в школе и сам был не вполне обыкновенным ребенком. Об этом бывшие одноклассники Теплякова рассказали «Комсомольской Правде».

По их словам, уже в восемь лет Тепляков отличался от сверстников особой зрелостью и «галантностью». По предположению его школьных приятелей, причина крылась в богатой домашней библиотеке, которая заменяла Теплякову телевизор. В то же время отец девятилетней студентки МГУ не был замкнутым ребенком и вместе с приятелем порой просиживал до глубокой ночи и «краснющих глаз» за видеоиграми.

«Да, он не душа компании, но и не закрытый человек. Он активно участвовал в обсуждениях, у него были друзья, и уже на тот момент он чувствовал, как контактировать с людьми. Он больше читал и учил, познавал информацию, чем гулял», — рассказала Юлия, одноклассница Теплякова.

При этом в «познании информации» он отличался порывистостью — одноклассники рассказали, что ему было проще решить задачу в уме, чем последовательно записать ее решение.

О Теплякове как о способном молодом человеке вспоминал и заведующий кафедрой психологии личности психфака МГУ, доктор психологических наук Александр Асмолов. По его словам, преподаватели Теплякова хорошо отзывались о нем и хвалили его научные работы. Впрочем, он не считает, что тот был вундеркиндом и критикует методы воспитания Алисы.

Сейчас на том же факультете МГУ учится девятилетняя дочь Теплякова — Алиса. Она окончила школу экстерном и сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) уже в восемь лет. Родители девочки надеются, что и обучение в МГУ ей удастся закончить досрочно, однако администрация факультета не видит к этому предпосылок. На факультете сообщали, что ребенок не посещает университет и имеет задолженности.