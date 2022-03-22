Итальянский велогонщик пережил остановку сердца во время «Вуэльты Каталонии»

Итальянский велогонщик потерял сознание на «Вуэльте Каталонии» и пережил остановку сердца

Итальянский велогонщик команды Bahrain — Victorious Сонни Колбрелли потерял сознание на финише первого этапа многодневки «Вуэльта Каталонии». Об этом сообщает Velonews.

Спортсмен завершил гонку вторым вслед за австралийцем Майклом Мэттьюсом, представляющим команду Team BikeExchange — Jayco. Сразу после финиша итальянец потерял сознание, у него начались судороги. Врачам пришлось применить дефибриллятор. Колбрелли пережил остановку сердца и был доставлен в больницу Жироны.

В Bahrain — Victorious заявили о стабильном состоянии 31-летнего велогонщика. Там также отметили, что другие подробности произошедшего сообщат позднее.

«Вуэльта Каталонии-2022» завершится 27 марта. Впервые веломногодневка была проведена в 1911 году.