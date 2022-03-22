Российская авиакомпания нашла способ избежать ареста самолетов Sukhoi Superjet

Red Wings планирует вернуть все восемь самолетов Airbus иностранным собственникам

Российская авиакомпания Red Wings планирует вернуть все восемь самолетов Airbus иностранным собственникам, чтобы избежать изъятия лайнеров Sukhoi Superjet. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как рассказал источник издания, отечественные перевозчики опасаются, что ЕС запретит любые формы технического обслуживания самолетов Airbus. Подобные ограничения уже ввели США в отношении Boeing, которые эксплуатируются в России.

«Совет директоров принял такое решение, осталось получить разрешение правкомиссии на вывоз», — прокомментировал собеседник. Уточняется, что найденный способ позволит авиакомпании «исключить риски» ареста SSJ 100.

Ранее в марте президент России Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у российских компаний, а также выдаче им отечественных сертификатов летной годности. Закон направлен на обеспечение бесперебойного функционирования деятельности отечественной авиаотрасли в области гражданской авиации в рамках принятия антисанкционных мер.