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В России оценили перспективы отношений Крыма с Херсонской областью

Замполпреда в ЮФО Степанов заявил, что отношения Крыма с Херсонской областью восстановятся

Фото: Pixabay

Заместитель полпреда президента России в ЮФО Кирилл Степанов в беседе с РИА Новости оценил перспективы отношений Крыма с Херсонской областью, заявив, что торгово-экономические отношения восстановятся в полном объеме после окончания спецоперации.

По его словам, сегодня Крым и Севастополь уже окончательно преодолели все блокады полуострова, активно развиваются, а также помогают освобожденным от украинских националистов территориям.

Замполпреда подчеркнул, что после окончания операции у полпредства также появится возможность прямых контактов с представителями Херсонской области.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что полуостров возобновляет экономические отношения с Херсонской областью Украины. По его словам, сейчас Крым оказывает своим соседям гуманитарную помощь, однако это только начало его участия в процессе денацификации этой территории. Он добавил, что с Херсонской областью у Крыма были традиционные и очень органичные связи.

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Марина Совина
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