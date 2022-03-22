Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российском регионе пять человек отравились угарным газом

Двое взрослых и трое детей отравились угарным газом в Кабардино-Балкарии

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Пять человек, в том числе трое детей, отравились угарным газом в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, все произошло в Баксанском районе. Утром во вторник, 22 марта, поступило сообщение о том, что на улице Пионерская в селе Дыгулыбгей двое взрослых и трое несовершеннолетних отравились угарным газом.

Пострадавших россиян доставили в больницу. Четверо из них находятся в реанимации, передает РЕН ТВ. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее четыре человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом в Красноярском крае. Среди пострадавших — мужчины 27 и 18 лет, а также две малолетние девочки. Их доставили в районную больницу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Медведев отреагировал на отказ России обсуждать мирный договор с Японией
В Подмосковье задержан подозреваемый в растрате активов криптовалютной биржи
Боец UFC предсказал легкую победу Яна над Стерлингом
Названо число планирующих отпуск за границей россиян в 2022 году
Австралия создала собственное военное космическое командование
Найдено применение кофе в нейробиологии
В России госпитализировали 7854 пациента с коронавирусом
ФСБ пресекла деятельность подпольной нарколаборатории
«Детский мир» заморозил цены на ряд товаров
Диетолог назвала способ есть макароны и не толстеть
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.