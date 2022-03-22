В российском регионе пять человек отравились угарным газом

Двое взрослых и трое детей отравились угарным газом в Кабардино-Балкарии

Пять человек, в том числе трое детей, отравились угарным газом в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, все произошло в Баксанском районе. Утром во вторник, 22 марта, поступило сообщение о том, что на улице Пионерская в селе Дыгулыбгей двое взрослых и трое несовершеннолетних отравились угарным газом.

Пострадавших россиян доставили в больницу. Четверо из них находятся в реанимации, передает РЕН ТВ. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее четыре человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом в Красноярском крае. Среди пострадавших — мужчины 27 и 18 лет, а также две малолетние девочки. Их доставили в районную больницу.