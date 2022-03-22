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Глава ЛНР пообещал продолжить демилитаризацию Украины

Пасечник пообещал продолжить демилитаризацию Украины после установления контроля над ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что после установления контроля над всей территорией республики силы ЛНР продолжат участие в демилитаризации Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думаю, безусловно, [будут участвовать]. Потому что это наша земля, это наши люди, это наша Украина», — пообещал Пасечник.

По его словам, население Украины является заложником «террористического, националистического, фашистского режима». «И мы обязаны помочь нашим людям», — добавил глава ЛНР.

ЛНР считает своей территорией всю Луганскую область. 22 марта Пасечник заявил, что 80 процентов ее площади уже находится под контролем Луганска.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Алевтина Запольская
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