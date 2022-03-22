МИД Японии передал ноту протеста российскому послу

МИД Японии вызвал посла Галузина из-за выхода России из диалога по мирному договору

Посол России в Токио Михаил Галузин был вызван в министерство иностранных дел Японии, где ему был заявлен протест из-за выхода России из диалога по мирному договору, сообщает новостное агентство Kyodo.

По данным СМИ, ноту протеста российскому послу передал замглавы МИД Японии Такэо Мори.

Ранее Министерство иностранных дел России сообщило об отказе от продолжения мирных переговоров с Японией из-за санкций, которые были введены Токио из-за начала спецоперации по демилитаризации Украины. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал решение о выходе из диалога «исторически оправданным».