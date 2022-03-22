Двоих россиян приговорили к 17 годам колонии за убийство ветерана труда

В Красноярском крае двоих мужчин осудили на 17 лет за убийство 85-летнего пенсионера

В Красноярском крае двоих ранее судимых мужчин приговорили к 17 годам колонии за убийство 85-летнего пенсионера. Об этом во вторник, 22 марта, «Ленте.ру» сообщила представитель краевого управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

Их признали виновными по статьям 162 («Разбой») и 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, в ночь на 16 октября 2017 года двое жителей Назаровского района в возрасте 46 и 37 лет на автомобиле приехали в село Сахапта к дому ветерана труда. После этого они проникли в его жилище и избили пожилого мужчину, после чего задушили, используя накидку из тюлевой ткани. Когда мужчина скончался, подсудимые забрали у него 16 тысяч рублей и три бутылки водки и скрылись с места преступления.

Тело погибшего обнаружили спустя сутки. Благодаря работе криминалистов сотрудникам правоохранительных органов спустя время удалось установить и задержать злоумышленников.

13 января сообщалось, что в Иркутской области арестовали ранее трижды судимого 22-летнего российского уголовника, обвиняемого в убийстве пенсионера.