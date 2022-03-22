Кремль ответил на слова Байдена о возможных кибератаках России

Песков отверг заявление президента США Байдена о возможных кибератаках со стороны России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отверг заявление президента США Джо Байдена о возможности кибератак со стороны России. Его ответ приводит ТАСС во вторник, 22 марта.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что Москва не занимается бандитизмом.

Накануне американский лидер предположил, что Россия, вероятнее всего, ответит на принимаемые против нее Западом меры кибератаками.

Западные государства ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. Многие зарубежные компании объявили о закрытии производств в стране.

24 февраля президент России Владимира Путин сообщил о начале специальной операции в Донбассе. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины.