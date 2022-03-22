Кремль рассказал о поддержке россиянами президента и спецоперации на Украине

Песков заявил, что большинство россиян поддерживает спецоперацию на Украине и президента

Большинство россиян (75 процентов) поддерживает специальную операцию на Украине и президента страны Владимира Путина. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, граждан, которые не поддерживают спецоперацию, мало. Он выразил надежду, что скоро жители России поймут, что происходит.

Помимо этого, необходимо, чтобы те, кто не согласен, все-таки начали ориентироваться в тех потоках лжи, которые идут с Запада, и понимали, что не все правда, что дают там в новостях, уточнил Песков.

Вместе с тем представитель Кремля подчеркнул, что мнение россиян, которые не поддерживают спецоперацию на Украине, тоже слышат. «Безусловно, мнение слышат. Но все-таки меньшинство есть меньшинство», — заключил пресс-секретарь президента России.