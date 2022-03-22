Суд продлил арест обвиняемому в педофилии российскому депутату

В Приморье суд на полгода продлил арест депутату Самсонову, обвиняемому в педофилии

Во Владивостоке суд на полгода продлил арест депутата Заксобрания Приморского края Артема Самсонова, обвиняемого в растлении ребенка. Об этом сообщает РИА Новости.

Его обвинили в совершении преступления по статье 132 («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») УК РФ. Следствие считает, что депутат два года назад на территории базы отдыха во Владивостоке растлевал 11-летнего ребенка, показывая ему фаллоимитатор и рассказывая о назначении этого предмета.

Самсонова задержали 17 ноября 2021 года. Свою вину фигурант не признал. 11 января, обвиняемый в педофилии депутат объявил голодовку из-за того, что ему отказали в проверке на полиграфе.

Его защита попросила возбудить уголовное дело за дачу ложных показаний на Самсонова.

