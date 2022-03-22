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Великобритания поставила Украине почти все свои ПТУР

Министр обороны Уоллес сообщил, что Британия поставила Украине более 4000 ПТУР

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали новый тизер беседы с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Из отрывка, опубликованного на YouTube, следует, что Великобритания поставила Киеву почти все свои переносные противотанковые управляемые ракеты (ПТУР).

Один из участников разговора, представившись премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, сказал главе Минобороны, что хотел бы попросить не поставлять больше ПТУР, так как они часто выходят из строя.

«У нас было все в порядке. Мы отправили вам более 4000 штук. И еще на подходе. (...) У нас уже заканчивается наш собственный арсенал. Но я каждый день либо разговариваю с министром [обороны Украины Алексеем] Резниковым, либо пишу ему сообщения», — сообщил Уоллес.

На этом запись заканчивается. Полную версию разговора пранкеры обещают опубликовать через несколько дней.

Ранее был обнародован другой фрагмент беседы. Тогда британский политик не исключил возможности оказания помощи Украине в вопросе разработки ядерного оружия, но заметил, что России, вероятно, «это бы очень сильно не понравилось».

17 марта Уоллес лично подтвердил, что стал жертвой пранкеров. «Сегодня самозванцем, выдававшим себя за украинского премьер-министра, была предпринята попытка поговорить со мной. Он задал несколько вводящих в заблуждение вопросов. Заподозрив неладное, я прекратил разговор», — написал министр в соцсетях.

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Варвара Кошечкина
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