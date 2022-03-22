Россиянам объяснили последствия реструктуризации кредита

Финансист Дайнеко заявила, что реструктуризация кредита может увеличить платежи в будущем

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Министерства финансов России Ольга Дайнеко объяснила россиянам последствия реструктуризации кредита. Она отметила, что к подобной мере следует прибегать только в крайних случаях при возникновении финансовых трудностей, поскольку в будущем платежи для заемщика могут увеличиться, передает РИА Новости.

Финансист напомнила, что отсрочку по кредитам, оформленным до 1 марта, можно получить в том случае, если доход заемщика снизился на 30 и более процентов, не были оформлены другие кредитные каникулы и размер займа не превышает установленный лимит — 300 тысяч рублей по потребительскому кредиту, 100 тысяч по кредитным картам и 700 тысяч по автокредитам. Для Москвы лимит по ипотеке составляет шесть миллионов, для Подмосковья, Санкт-Петербурга и Дальнего Востока — четыре миллиона и по три миллиона для остальных регионов.

Если сумма кредита оказалась выше, изменился серый доход или в семье появились непредвиденные расходы, то кредитные каникулы оформить невозможно. В этих условиях можно попросить у банка реструктуризацию, рассказала Дайнеко. Зачастую финансовая организация идет навстречу клиенту, но на своих условиях.

Эксперт пояснила, что в этом случае не гарантировано полное освобождение от платежей в льготный период, после завершения послаблений не всегда получается вернуться в привычный график, поскольку накопленную задолженность могут сразу добавить к ежемесячным выплатам, также пострадает кредитная история за счет снижения кредитного рейтинга.

«Если финансовое положение чрезвычайное и необходимо предотвратить последствия возможных неплатежей, и есть перспективы улучшить свое материальное положение – вариант реструктуризации может помочь справиться с ситуацией», — резюмировала Дайнеко, порекомендовав внимательно ознакомиться с условиями предоставления услуги.

4 марта Госдума одобрила предложение о кредитных каникулах как для граждан, так и для малого и среднего бизнеса. Право на отсрочку платежей смогут получить те, чей доход упал более чем на 30 процентов, сам заемщик уже не находится на каникулах, а взятый кредит не больше установленного правительством уровня.

