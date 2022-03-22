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Названа новая «красная линия» для доллара

Аналитик Маслов: курс 105-120 рублей за доллар установился только на ближайшие дни

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Несмотря на то, что курс рубля стабилизировался на уровне 105-120 рублей за доллар, этот диапазон можно считать новой «красной линией» только в ближайшие дни, заявил аналитик компании «Финам» Андрей Маслов, пишет РИА Новости со ссылкой на «Прайм».

По его словам, рубль немного стабилизировался за счет отмены торгов на Мосбирже и появления определенного оптимизма по переговорам Москвы и Киева. Первый шок, отразившийся на валютных котировках, прошел, добавил специалист. При этом установленный курс не отражает спрос на валюту на мировых рынках, отметил он. Маслов добавил, что «слишком много запретов и ограничений, многие операции запрещены».

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Аналитик озвучил причины стабилизации курса. Во-первых, рубль поддержало то, что США «позволили» выплатить купонные платежи по российским государственным облигациям. В этих целях они разморозили 117,2 миллиона долларов, тем самым предотвратив технический дефолт в России, считает Маслов. Еще одним фактором, положительно повлиявшим на ситуацию, он назвал сохранение Центробанком России ключевой ставки на уровне 20 процентов годовых.

«Однако экономические механизмы сейчас имеют явно более "короткий рычаг", нежели геополитические решения конкретных людей», — подчеркнул он.

Ранее экономист Михаил Беляев предрек курсу доллара снижение до 80 рублей. Рубль восстановит свои позиции по отношению к доллару, когда ситуация в мире нормализуется, уверен он.

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Марина Совина
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